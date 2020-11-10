【世界輪流轉？】亞洲航空股飆升　居家防疫股急挫

新冠肺炎疫苗開發有重大進展的消息，令亞洲股市出現兩個截然不同的現象，就是航空及旅遊概念股飆升，但居家防疫股卻急挫。

外電引述Great Hill Capital董事長Thomas Hayes指，市場一直期待的「重啟」交易，終於正式展開。市場如今真正認知，一個效果90%的疫苗，將重振旅遊及商旅等需求。

這些贏家和輸家大致反映美、歐股市表現。疫苗開發成功，對航空公司、鐵路公司、旅館等旅遊概念股是一大利好，卻影響互聯網絡股、遊戲機開發商、外送服務等原本因居家防疫受惠的股票。摩通因這個消息調升亞洲航空、機場營造商、運輸股評級，同時調降電訊股評級。

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