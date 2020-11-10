中國經濟：575家大型企業陷財困　資產規模達3.88萬億人幣

外媒報道，中國人民銀行於上周五(6日)發布的《中國金融穩定報告(2020)》披露，內地金融秩序存在的隱憂。截至2019年底，全國有575家大型企業出現「險情」，涉及資產規模為3.88萬億元人民幣(下同)，其中有272家企業資產負債率達到70%以上，6,462億元已被納入不良資產。

報告指出，人行從2013年對大型企業出險情況進行監測及研判，截至2019年底，共有575家大型企業出現險情，其中460家出現嚴重流動性困難、120家未兌付發行債券、27家股權被凍結、67家申請破產重整。

這些出現險情的企業，主要集中在製造業，當中242家融資達1.3萬億元、其次是批發和零售業87家，融資4,932億元、交通運輸倉儲和郵政業51家，融資5,704億元。從經營狀況看，高達272家出險企業資產負債率達70%以上，處於高負債營運狀態，融資達到2.6萬億元，其中更有97家企業嚴重到資不抵債。從擔保情況看，575家出險企業擔保餘額共1.6萬億元，或有債務總額相當於融額總規模的4成。

受疫情打擊，部分內地企業債務違約風險加大，可能傳導至金融體系，金融領域面臨的困難和風險增多。此外，報告強調，全球政治經濟局勢更加複雜嚴峻，內地經濟金融體系面臨的外部不確定性有所加大，且2020年受到疫情對中國乃至全球經濟帶來前所未有的衝擊，世界經濟嚴重衰退，產業鏈供應鏈循環受阻，國際貿易投資萎縮，大宗商品市場動盪。

不過，報告總結，經治理後內地金融體系重點領域的潛在增長風險，已得到有效控制，現存風險亦得到逐步化解，金融風險總體可控，守住不發生系統性金融風險的底線。未來將繼續有效防範化解重大金融風險，精準處置重點領域風險，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線，實現穩增長與防風險的長期均衡。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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