中美科技戰：拜登續對華強硬　供應鏈回美不變

外國傳媒報道，科技產業界人士及專家認為，拜登仍將持續對中國維持強硬立場，但不太可能推動兩國科技脫鈎，或至少會放慢速度，在與中國互動時會採取更廣泛的戰略。

美國貿易代表署前貿易談判官員Orit Frenkel表示，拜登會繼續對中國維持強硬立場，但在思維上會有更多戰略，在檢視與中國的關係上也會更具戰略性；特朗普對中國的策略，包括加徵關稅，已對美國企業造成傷害。

然而，在拜登主政下，中美科技競爭料將進一步升級，因美國將繼續把中國逐漸壯大的科技實力和美國在供應鏈上對中國的依賴視為國安隱憂。

華府智庫布魯金斯研究所治理研究主管Darrell West認為，拜登會希望更多供應鏈回到美國，這是重建美國經濟的方法，但他的手段不會像特朗普那麼嚴厲。

拜登主政後，可能不會改變的趨勢是，特朗普對中國產品加徵關稅和對華為等企業制裁，所引發的供應鏈出走中國的浪潮；蘋果公司、惠普和戴爾等廠商都已要求供應鏈準備將生產線遷出中國，許多電子關鍵企業擴大東南亞國家、台灣與印度的生產據點。

然而，拜登上任後，先前為了響應特朗普抑制中國科技崛起和推動製造業回流美國，而宣布在美投資的台灣兩家科技大廠鴻海和台積電，可能重新評估其投資計劃。

此外，中國博客教父、浙江傳媒學院互聯網與社會研究中心主任方興東指出，中國的科技產業對於拜登勝選鬆了口氣，但並未全然放鬆，因為在高科技領域，競爭與賽局理論沒有結束，未來十年，美中仍將在創新實力上爭霸。

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