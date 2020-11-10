亞太接班人年輕化！富二代平均38歲　持50億元家業

外地媒體報道，亞太私人財富管理的法國巴黎銀行財富管理周二(10日)與Campden Ｗealth發表最新調查報告，發現亞太地區接班世代(Next Generation)的平均年齡為38歲，手握家庭平均淨資產6.4億美元(約50億港元)，喜愛買樓、買地，與亞太區其他國家的投資偏好相若。

法巴指出，近期看到亞太地區新一代偏愛在地投資，原因包括疫情催谷熱錢回流，以及疫情下會加強關注自身居住地區的投資可能性。

根據法巴調查，大部分家族將投資份額平均分配在私有與公開投資，其中20%在房地產，為最重要的資產；其次是固定收益與股票，各佔17%，與2.5億美元以下家族相比，2.5億美元以上的家族平均將約9%投資組合份額投入在另類投資，包括私人債務、私募股權、房地產及藝術品，資產流動性較低。

法巴指出，疫情後觀察到亞太地區企業加速傳承，尤其是傳統產業，原因有二：第一，傳統產業通常都有傳承需求；第二，假設產業與高科技有關，通常疫情下都加快了許多高科技公司業績，沒有那麼快想到傳承接班。

傳承也讓銀行開始調查這些亞太地區接班世代的喜好，發現特徵：第一，喜愛股票，特別是科技股；第二，喜愛買樓、買地；第三，跨國資產配置部分，則觀察到新一代會因應移民到其他國家，例如到歐美等國，資產也會跟着轉移到其他國家。第四，新世代接班人與銀行關係逐漸精簡化，從過去平均7到9家銀行減少至4到6家銀行。

該報告在去年7月到9月，針對亞太地區超過百位下一代財富持有者進行調查。

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