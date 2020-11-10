異象！美股恐暴冧兩成　更悲係未來10年「食穀種」

外國傳媒報道，三藩市聯儲銀行研究顧問Kevin Lansing發現，標指的席勒市盈率(Shiller PE)之預估與實際值差距正逐漸擴大，暗示股市存在下調風險。擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert就此進一步研究指出，未來10年標指回報率恐只略高於通脹。

Lansing對席勒市盈率(下文註解)建立模型，並繪出一條標指預計席勒市盈率走勢與實際值交疊圖，並將兩條數值計算相關系數後發現，預計與實際走勢相關系數為非常高的0.78，顯示兩條走勢理應相近，但近期卻出現差距擴大現象。

Lansing以6月30日至今為例，預計席勒市盈率為19.2倍，與實際值28.8倍少約十個單位，是自1960年收集數據以來出現過最大的差距，若假設模型無誤實際CAPE的應與預測一致，目前兩數值差距來看標指必須下跌20%，才能回歸至正常水平。

他建立的預測美股席勒市盈率的模型是由自然利率、美國國會辦公室(CBO)對未來4季的經濟增長估計，以及由132個短期總體經濟變數所估計出的投資者感知風險所組成，僅需給定時間，便能預測市場目前的席勒市盈率。

所謂「席勒市盈率」，又稱為周期性調整市盈率(CAPE)，是1990年代由諾貝爾得主、耶魯大學教授席勒(Robert Shiller)所創，是將一股價指數除以經通脹調整後的10年平均獲利所計算的調整後市盈率。

Mark Hulbert以該模型的數值進一步研究發現，在給定時間點時，過去60年的實際與預測CAPE高低差異和隨後10年的股市回報高低存在顯著關連。此外，根據該研究顯示，未來10年經股息調整後標指回報率僅略高於通脹，意味股市未來10年的前景甚至比目前CAPE差距狀況還要悲觀。

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