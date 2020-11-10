新盤動向：名日·九肚山再錄洋房成交 呎價逾2.8萬元

豪宅新盤銷情持續。長實地產投資董事黃思聰表示，沙田名日·九肚山除了提供分層住宅，亦設有22座洋房，實用面積介乎891至926方呎，全屬三房間隔。上周首度推出洋房發售速沽4伙，昨(9日)再售出2號洋房，實用面積914方呎，成交價2,570萬港元，呎價28,118元。

他透露，目前仍有7座洋房可供選購，至於尚未推出的10座洋房，預料明年中後才推售，屆時目標呎價料達3.5萬至4萬元。第1座大單位料明年中才推出，售價料具至少10%上調空間。項目至今累售102伙，佔整體單位約40%。

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