【市後重點睇】道期升134點　紐油企穩40美元

美匯指數升上92.78，離岸人民幣(CNH)企6.6016，港匯見7.7534，美元兌日圓處105.08，歐元報1.1824，英鎊見1.3189。金價回升，每安士報1,887美元。油價個別發展，布油報42.47美元，紐油企穩40美元樓上。道指期貨先跌後回升，漲134點。

●亞洲股市：日股收升0.2%，二萬五關得而復失。

●【股神持倉】巴郡第3季減持Apple套現40億美元，轉買…

●新冠肺炎：重啟樂園遙遙無期，美迪士尼擴大員工無薪假計劃。

●美國大選：

-穆迪料拜登政策議程將產生一系列信貸影響。

-IMF前高層：拜登政府或與中國合作做兩件事情…

-2020年美國大選吸引逾百億賭盤史上最大，結果竟然大熱倒灶…

●【環球升市】

-全球五大億萬富翁最新排名…

-前高盛分析師：市場情緒極悲觀，反成歷史絕佳入市時機。

-傳奇基金大佬：股市輪流炒，此刻別輕易做淡！

-美聯儲卡普蘭：料美國經濟今年縮2.5%，明年有望增3.5%。

-美股反彈剛開始？華爾街星級分析員料再漲10%。

-摩通料標指明年底見4500點，經濟前景正好轉。

●全球經貿戰：瑞典法院要求暫停執行排除華為5G條款。

●新興市場之父警告：螞蟻觸礁非個別事件，科技監管趨緊。

●【螞蟻撻Q】互聯網金融或與銀行平等競爭，最大受益者係...

●中國經濟：

-10月通脹0.5%，低過預期。

-內地擬出手防止互聯網平台經濟壟斷。

●傳華為擬出售榮耀手機業務予神州數碼及深圳政府，現金1,000億元人民幣。

●三星第3季美國智能手機市佔率33.7%，超越Apple。

●【大行報告】

-大摩將東風目標價上調逾倍至15元。

-大和上調騰訊目標價至710元。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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