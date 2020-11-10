香港10月物業辣招稅14.25億元　按月少近30%

據稅務局資料顯示，香港10月份物業辣招稅收共14.25億港元，較9月跌29.4%，期內涉及辣招稅物業成交約1,711宗，按月下挫11.3%。

上月須繳付額外印花稅(SSD)成交按月少10宗至24宗，稅款跌約54.5%至823.4萬元，稅額跌幅為各類稅項最多。同期須付買家印花稅(BSD)交投上升，由9月份的42宗，按月升約1.1倍至10月的88宗，同期稅額則跌約37.2%至4.13億元。

而8月涉及樓價15%的新住宅從價印花稅(DSD)，以及非住宅物業的雙倍印花稅的稅款，跌幅亦明顯，較10月瀉25.3%至10.04億元，同期牽涉的物業成交約1,599宗，跌幅達13.7%。當中非住宅物業雙倍印花稅收為3億元，按月減少逾8,000萬元。

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