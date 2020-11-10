【產經直播】舊經濟股翻身唔怕追？
2020年11月10日 16:30
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新冠肺炎疫苗研發有重大突破，隔晚道指破頂，納指跌住收市。港股周二(10日)升勢同樣由舊經濟股帶起，一眾新經濟股普遍回吐。股民要趁經濟復甦有期，照追落後的舊經濟股？
憧憬經濟復甦速度加快，國際油價急彈，「三桶油」全線炒起，當中中國海洋石油(00883)即市最多升超過12%。至於中資依家先嚟追，得唔得？
本地地產股普遍做好，當中周一(9日)公布中期業績的領展房產基金(00823)繼續升，即市一度升約7%至68元水平。大行高盛對業績收貨，亦上調目標價至80元，有望繼續上升？其他地產股又諗唔諗得過？
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