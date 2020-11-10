晨訊科技10個收入按年減少8.4%

2020年11月10日 16:41
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    晨訊科技(02000)公布，2020年10月之未經審核月收入約為9,550萬港元，其中來自銷售住宅物業及物業租賃管理(統稱「非主營業務」)之收入約460萬元，來自手機及物聯網終端業務、電子製造服務供應商業務、物聯網系統及運營業務及智能製造業務(統稱「主營業務」)之收入約為9,090萬元。2020年10月主營業務之收入比上月增加24.6%，比去年同期增加2.2%。
    集團首10個月未經審核收入約為8.53億元，比去年同期減少8.4%。
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