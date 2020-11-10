合生創展首10個月合約銷售額按年升31%

截至2020年10月31日止10個月，集團之物業合約銷售面積為約1,363,540平方米，物業合約銷售平均售價為每平方米17,866元，較2019年同期每平方米13,850元按年上升29%。

集團10月份的單月淨總合約銷售為人民幣34.71億元；其中單月物業合約銷售約32.11億元；其中單月裝修合約銷售約2.6億元。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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