合生創展首10個月合約銷售額按年升31%
2020年11月10日 16:42
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合生創展集團(00754)公布，截至2020年10月31日止10個月，集團之總合約銷售金額為約254.87億元人民幣(下同)，按年上升31.1%。其中物業合約銷售約243.61億元，按年上升27.7%；裝修合約銷售約11.26億元，按年上升209.3%。
截至2020年10月31日止10個月，集團之物業合約銷售面積為約1,363,540平方米，物業合約銷售平均售價為每平方米17,866元，較2019年同期每平方米13,850元按年上升29%。
集團10月份的單月淨總合約銷售為人民幣34.71億元；其中單月物業合約銷售約32.11億元；其中單月裝修合約銷售約2.6億元。
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