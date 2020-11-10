中廣核新能源10月發電量增10%
2020年11月10日 16:46
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中廣核新能源(01811)公布，10月完成發電量1,214.0吉瓦時，按年增加10.9%。其中，中國風電項目增加43.4%，中國太陽能項目增加86.5%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少69.3%，中國水電項目增加56.1%及韓國燃氣項目減少2.4%。
截至2020年10月31日止10個月，集團累計完成發電量11,484.5吉瓦時，按年增加2.3%。其中，中國風電項目增加43.3%，中國太陽能項目增加63.9%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少75.8%，中國水電項目減少4.4%及韓國燃氣項目減少2.1%。
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