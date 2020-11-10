新盤動向：嘉峯匯加推103伙　平均呎價24833元

2020年11月10日 16:46
  • 東網電視
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    温偉明(左二)
    各區新盤銷情加快。嘉華國際(00173)營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，啟德嘉峯匯早前加推新單位的市場反應理想，為回應市場需求，剛加推第6號價單共103個單位，扣除最高15%折扣優惠後，折實平均呎價24,833港元，折實售價由706.4萬至2,197.9萬元，折實呎價由22,113至28,693元。
    項目至今累售563伙，佔可發售單位逾80%，套現逾60億元。
    他透露，項目會所全線採用奧林匹克健身設備指定供應商的健身器材。
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