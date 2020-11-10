法國外貿銀行：中國債券外資持有率存上升空間

中國債券的外資持有率於今年10月達3%，較2019年的2.6%明顯上升，年初至今債券市場淨資本流入亦達到8,072億元人民幣，比去年增長76%。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，雖然比例看起來未算高企，但在地緣政治充滿挑戰的環境下，反映中國仍吸引海外投資。

艾西亞指，中國於新冠肺炎疫情中迅速恢復，有望成為今年罕見保持正增長的主要經濟體，中國和世界的經濟增長差距亦導致貨幣政策差異擴大。在美國聯儲局實行量化寬鬆後，中國和美國一年期國債息差從今年4月的98點子，擴大至10月的260點子，加上人民幣偏強的情況下，債券市場存在明顯套息交易機會。

此外，艾西亞認為，中國資產與其國內狀況的聯繫緊密，相對於其經濟規模，外資的參與程度較低，意味着外資有較大的主動資產配置空間，而中國債券被納入全球指數，亦有助吸引被動資本流入。

另邊廂，目前海外資本僅流向中國國債和政策性銀行債券等風險較低的資產。中國國債的外資持有比例從2015年的2.6%，大幅上升至今年10月的9.5%，快速追上於日本和南韓達到13%的比率。雖然目前政策性銀行債券的外資持有率僅5%，認為仍有上升空間，但更重要的是引進外資進入地方政府、企業和商業銀行債券。

艾西亞認為，此不僅維持外資增持中國債券步伐，亦有助降低目前企業和國債之間的信用息差，惟單靠息差或不是留住投資者的「一勞永逸」方法，認為在加快金融開放的基礎上，中國需要進一步改革以吸引外資，例如進一步加強資訊披露、信用評級、企業治理和投資者保護。

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