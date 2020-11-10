天韵國際擬下月在內地售賣新飲料

根據基於公開資料的市場研究，近年中國內地對功能性飲料的需求一直提升。隨着中國的新型冠狀病毒疫情退卻，集團相信這是打入中國內地功能性飲料市場的好時機。生產和銷售新飲料符合集團使產品和品牌多元化的策略，以減少特定水果加工產品的季節性影響。新飲料亦可加強集團的競爭力，加強集團與分銷夥伴和客戶的合作關係，促進業務增長。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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