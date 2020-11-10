景順：疫苗對亞太區股市有利　料北亞表現落後

美國在新冠肺炎疫苗研發上有所突破，景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，疫苗對亞太地區和股市有利，而某些亞太經濟體和風險性資產可望有較好表現，但短期而言，北亞股市表現可能會落後。

新冠肺炎疫苗很可能會在12月或明年1月獲得美國監管機構批准，並予高風險群組使用。該廠商宣布計劃於今年內提供5,000萬劑疫苗，大部分於美國分發，並預計2021年為全球提供13億劑。此外，全球還有11款新冠肺炎疫苗在人體臨床測試階段當中，其中4款在中國研發，而預計美國、歐盟和中國大部分人口將在2021年中之前接種疫苗。

他表示，疫苗可望使全球經濟受惠，商業和消費者信心將明顯改善。隨着走出經濟封鎖陰霾，社交距離和旅遊禁令將獲解除，刺激全球經濟快速復甦。疫苗消息讓市場可合理預期多個已發展經濟體，將在一年後回到疫情前的正常水平，而新興經濟體則會滯後數個季度才回復正常。

不過，趙氏提到，未來數周和月有關疫苗的新聞不會完全正面。疫苗數量、如何分發到新興市場，以至已發展市場的廣大民眾是否會接種疫苗，都構成運作上的挑戰。

對投資者而言，他指，疫苗對亞太地區和股市都有利，某些亞太經濟體和風險性資產可望有較好表現，如尚未完全控制疫情的國家或經濟嚴重依賴旅遊業的國家，將是疫苗的最大受益者。不過，短期而言，北亞股市表現可能會落後，因為當地的成功防疫政策，令其經濟受惠於疫苗的程度較低。

板塊方面，趙耀庭認為，短期內可能會看到資金從增長和防禦性股票轉向價值和周期性股票。周期性股票過去明顯較增長和防禦性股票的表現遜色，因為投資者將重點放在居家防疫主題和地緣政治風險上。中期來看，隨着中國經濟不斷蓬勃發展，繼續看好中國股市，同時也看好科技消費類股票，因為市場正處於一個新的商業周期的開始，科技消費類股票的創新正是新周期的推動力。

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