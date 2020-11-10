中匯集團：目標下個財年收入增至10億人幣

集團2020財年學生人數達3.54萬人，新生學費介乎1.55萬至3.98萬元；毛利率按年上升0.9個百分點至49.5%。黃成滿解釋，毛利率上升受惠學生人數增加及平均學費上升，以及疫情期間開支減少。在加強成本控制、學生人數及平均學費仍有上漲空間，有信心維持未來毛利率增長，目標下個財年能升至50%。

集團首席營運官劉文琦提到，職業教育業務為未來重點發展的範疇之一，將逐步提升業務收入佔比到15至20%。另外，將主要在泛珠三角內物色併購目標，首選本科，但質素好的專科亦會考慮。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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