新股專輯：建業地產擬分拆物管業務介紹形式上市

建業地產( 00832 )公布，建議分拆從事物業項目管理的CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED(下稱CCMC)及其附屬公司，以介紹形式將其股份於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市，將以實物形式向股東分派建業地產所擁有之CCMC全部已發行股本之方式進行。

CCMC在周二(10日)透過其委任的聯席保薦人工銀國際及建銀國際就CCMC股份於聯交所主板上市及買賣向聯交所提出申請。於建議分拆完成後，建業地產將不再保留於CCMC已發行股本之任何權益，而CCMC將不再為建業地產之附屬公司。

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