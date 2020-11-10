新盤動向：九龍塘皇廷匯減價最多近8%促銷

樓市前景未明，個別豪宅盤再度劈價促銷。據一手銷售資訊網資料，九龍塘皇廷匯剛更新價單，其中3座洋房減價，當中實用面積7,083方呎的House B，價單售價由3.13億減至2.88億元，呎價由44,190降至40,661元，減幅7.99%，單位累積減幅更達17.7%。

至於House A實用面積為10,945方呎，價單售價由4.75億下調至4.38億元，呎價由43,399元減至40,018元，減幅約7.79%，累積減幅逾20%。而House C面積為8,265方呎，價單售價從4.55億元削至4.28億元，呎價由55,051元減至51,785元，減幅約5.93%。

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