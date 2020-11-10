傳皓畋銀主貨逾1400萬元低市價沽　 3年蝕500萬

銀主盤加快出貨，並錄平價成交。市場消息透露，何文田皓畋5座一個低層同類單位，實用面積698方呎，銀主放盤多時，市傳剛以逾1,400萬港元沽，呎價逾2萬元，同類單位市價普遍達1,500萬至1,600萬元。若以市傳成交價計，與2017年底購入價相比，帳面貶值逾500餘萬元。

據了解，原業主為內地客，多區都持有大價物業，近期部分先後都淪為銀主盤，並相繼沽出，其中北角柏蔚山3座一個低層銀主盤，早前就以2,160萬元售出，約兩年帳面貶值約701萬元。

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