【全球攬炒】美警告70%中小影院恐破產或倒閉

外國傳媒報道，美國全美戲院公會主席John Fithian表示，若美國政府在今年11月到明年1月期間未通過對電影業有利的刺激法案，公會中70%的中小型電影院，不是面臨破產，就是可能在明年1月倒閉。

Fithian指出，即使電影院能在全美48個州開業，但沒有大量的賣座電影可播映，加上民眾仍擔心疫情，讓電影院收入損失慘重，「電影院營運虧錢，又關閉了多個月，對許多戲院來說正是生死關頭」。

美國連鎖電影院、全球最大電影院營運商AMC在10月時警告，手頭現金最快恐在今年底前耗盡。

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