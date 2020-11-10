中環控股購物業管理服務公司

安徽中港物業服務為一間於中國註冊成立的有限公司，主要於中國從事提供物業管理服務，其中包括泊車服務、園林、綠化、房地產代理服務、家政服務；水電供應安裝與維護；裝飾及花卉租賃以及票務代理服務。

收購事項將使集團得以擴大在中國物業管理服務行業的業務規模及市場份額。董事會深信，透過收購事項帶來的額外收入來源及與集團物業發展及投資物業的現有業務的協同效應，收購事項將為集團帶來積極貢獻。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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