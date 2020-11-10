中美金融戰料緩和！拜登執政 中企或擴赴美上市

外國傳媒報道，今年中國企業赴美上市(IPO)規模創6年最高，隨着拜登明年1月20日就任美國總統，有交易顧問認為，在監管政策較穩定情況下，中企赴美掛牌趨勢有望加速推進。

市場分析指出，拜登將對中國的技術威脅採取更審慎的措施，但不太可能放寬特朗普執政期間對華為、字節跳動等中企的單方面限制。

數據顯示，今年迄今已有26家中國企業赴美IPO，規模達106億美元(約826億港元)，遠高於去年同期的34億美元，交易規模創2014年以來最高，當時阿里巴巴250億美元的全球最大IPO，將中企赴美IPO規模大舉歸推升至290億美元。

有交易顧問表示，相較於中國內地或香港，美國對金融科技公司的監管措施通常較為寬鬆，對中國企業來說，將為海外上市增添更多吸引力。

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