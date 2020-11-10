滙豐向低收入家庭提供電子設備及工作坊

滙豐夥拍聖雅各福群會，向低收入家庭提供電子設備及工作坊。滙豐香港區行政總裁施穎茵(Diana)更到訪位於九龍灣的學校，與受惠學童交流，了解其對於網上學習的需要。

僅讀小一、小二的學生相當健談，還向Diana透露，長大後希望成為傳媒大亨和游泳選手。Diana叫他們先要努力讀書，善用科技吸收更多知識，才可以實現理想，更有學生向Diana送贈由一幅由該校小一學生合力創作的水彩畫。

今年4月，滙豐宣布捐出6,000萬港元抗疫，惠及超過60萬低收入家庭、長者及弱勢社群，現在再加碼至7,000萬元。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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