歐盟就亞馬遜數據處理方式　展開新一輪反壟斷調查

外國傳媒報道，亞馬遜面臨歐盟監管機構的反壟斷申訴，歐盟的調查將會升級，以查明該公司在龐大的網上零售平台上，是如何處理與其構成競爭關係的賣家數據的。

歐盟反壟斷事務負責人Margrethe Vestager周二(10日)表示，她發布了一份所謂的反對聲明，並啟動了第二輪調查，將查明這家全球最大的網上零售商是否給自己的零售業務和使用其物流和送貨服務的賣家提供優惠待遇。

Vestager在聲明中表示：「我們必須確保具有市場影響力的雙重角色平台，例如亞馬遜這樣的公司不會扭曲競爭，同時保證第三方賣家活動的數據不被用來給亞馬遜帶來利益。其規章不應當人為地偏向亞馬遜自己的零售業務或是偏向使用亞馬遜物流和送貨服務的零售商。」

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