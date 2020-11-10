新盤UPDATES：買家追捧　豪宅承接力增強

股市上升，豪宅市場承接力亦見加強，新界區洋房以至特色大宅均受買家追捧，但個別市區洋房項目則透過減價促銷，減幅高達8%。

●名日·九肚山再錄洋房成交 呎價逾2.8萬元

豪宅新盤銷情持續。長實地產投資董事黃思聰表示，沙田名日·九肚山除了提供分層住宅，亦設有22座洋房，實用面積介乎891至926方呎，全屬三房間隔。上周首度推出洋房發售速沽4伙，周一(9日)再售出2號洋房，實用面積914方呎，成交價2,570萬港元，呎價28,118元。

他透露，目前仍有7座洋房可供選購，至於尚未推出的10座洋房，預料明年中後才推售，屆時目標呎價料達3.5萬至4萬元。第1座大單位料明年中才推出，售價料具至少10%上調空間。項目至今累售102伙，佔整體單位約40%。

●傲瀧花園複式單位8109萬元售出

●尚珩複式大宅連車位獲3,200萬元承接

●高爾夫‧御苑洋房呎售逾2.06萬元

●嘉峯匯加推103伙 平均呎價24833元

項目至今累售563伙，佔可發售單位逾80%，套現逾60億元。他透露，項目會所全線採用奧林匹克健身設備指定供應商的健身器材。

●恆大‧珺瓏灣變更按揭計劃財務機構屬商業安排

該公司強調，該盤為業主提供各項保障及需要，包括特設「首3年保修」優惠，以及稅務回贈優惠等，其中發展商亦特別為買家提供最高達九成的按揭計劃，令買家更能靈活安排財務。

●九龍塘皇廷匯減價最多近8%促銷

樓市前景未明，個別豪宅盤再度劈價促銷。據一手銷售資訊網資料，九龍塘皇廷匯剛更新價單，其中3座洋房減價，當中實用面積7,083方呎的House B，價單售價由3.13億減至2.88億元，呎價由44,190降至40,661元，減幅7.99%，單位累積減幅更達17.7%。

至於House A實用面積為10,945方呎，價單售價由4.75億下調至4.38億元，呎價由43,399減至40,018元，減幅約7.79%，累積減幅逾20%。而House C面積為8,265方呎，價單售價從4.55億削至4.28億元，呎價由55,051減至51,785元，減幅約5.93%。

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