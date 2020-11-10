啟勝及超卓獲15個物業管理獎項

本港物業管理質素向來屬國際水平，隨着引入創高科技加強資訊交流，令業界可做到與時並進。首屆的「香港房屋經理學會精英大獎 2020」，啟勝管理服務有限公司及超卓管理服務有限公司在各界別共獲得15個獎項，當中新時代中城（YOHO Midtown）團隊及apm/創紀之城五期團隊成員，更分別奪「傑出團隊」及「傑出主任」的大獎/ 卓越獎項。

獲得「傑出團隊(私營房屋-住宅)」-大獎/卓越獎的YOHO Midtown，講求管理團隊的合作精神，強調溝通是增強團隊凝聚力的關鍵，藉此為屋苑及住戶提供全面和專業的服務。團隊定期安排分享會及每年舉辦逾100場的培訓課程、參加展覽和實地考察，確保重要資訊能有效地傳遞予每個崗位的員工，隨時交流最新業內趨勢。

該團隊亦善用創新科技與住戶建立密切聯繫，以自家開發的「Live easy 生活樂」手機應用程式，統一發布屋苑及會所的即時資訊，住戶亦可掃描二維碼表達意見，讓住客體驗智能物業管理。團隊早前更在「香港環境卓越大獎」獲得物業管理（住宅）界別銀獎。

至於奪得「傑出主任(私營房屋-非住宅)」-大獎/ 卓越獎的莊淑雅是apm/創紀之城五期的管理團隊成員之一。她不僅投入團隊合作，於日常工作、項目管理和個案處理表現出色，亦積極連繫不同的持份者，用創新思維引導團隊提升服務。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020