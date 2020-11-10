內銀首三季少賺8.3%　貸款損失準備增千億元

中銀保監公布數據顯示，2020年首三季，商業銀行累計實現淨利潤1.5萬億元人民幣(下同)，按年下降8.3%，平均資本利潤率為10.05%。商業銀行平均資產利潤率為0.8%，較第二季底下降0.02個百分點。

截至2020年第三季底，商業銀行貸款損失準備餘額為5.1萬億元，較第二季底增加1,086億元；撥備覆蓋率為179.9%，較第二季底下降2.52個百分點；貸款撥備率為3.53%，較第二季底下降0.01個百分點。

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