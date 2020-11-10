樓價UPDATES：荃景花園售價高位回落13%

二手樓價高位回落，荃灣荃景花園三房戶，議價後售約628萬港元，較同類單位今年6月成交價，高位回落逾13%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角樂嘉中心1座低層B室，實用面積747方呎，套三房間隔，開價1,080萬元，放盤1個月，減價50萬或4.6%，以1,030萬元易手，實用呎價13,788元，原業主於2017年9月購入上址，當時作價850萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利180萬元離場，單位期內升值約21%。

●鰂魚涌南豐新邨1座中層F室，實用面積約391方呎，兩房間隔，望山景，單位放盤約三日，原叫價710萬元，經議價後減價30萬元或約4.2%，最終以680萬元成交，實用呎價約17,391元，屋苑11月暫錄約4宗二手買賣，現時有約88個單位放售，叫價由680萬元起。

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九龍區

●將軍澳居屋彩明苑A座中層1室，實用面積650平方呎，套三房間隔，望園景，未補價第二市場原先開價710萬元，放盤3個月，累減40萬元，減幅5.6%，獲區外綠表買家以670萬元承接，實用呎價10,308元，原業主於2010年以約210萬元購入，持貨10年至今轉售，帳面獲利460萬元。

●茶果嶺麗港城11月暫錄7宗買賣，平均實用呎價約13,677元，其中31座中層E室，實用面積687方呎，套三房間隔，最初開價860萬元，因同層有單位多年前曾發生事故，故業主願意增加議價空間，最終以774.8萬元成交，實用呎價11,278元，新買家為用家。

●長沙灣宇晴軒3座低層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，望園景，放租約兩個星期，原叫價18,000元，經議價後減價1,700元或約9.4%，最後以16,300元租出，實用呎租約37元，業主於2004年12月以約231.8萬元購入，現租出可享租金回報率約8.4厘。

●荔枝角美孚新邨11月暫4宗買賣，其中6期蘭秀道21號中低層A室，實用面積701方呎，三房間隔，望山景，原先叫價980萬元，後降價18萬至962萬元易手，減幅約1.8%，實用呎價約13,723元，原業主於2014年8月以695萬元購得，是次轉手帳面獲利267萬元，升值約38%

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新界區

●荃灣荃景花園5座中層A室，實用面積約495方呎，三房間隔，新買家於區內工作，由於要輪班的關係，故有意於區內物色心儀物業入市，考慮不久即決定承接，原業主叫價約640萬元放售，雙方議價後以628萬元成交，實用呎價約12,687元，同類單位於今年6月曾售727萬元，是次買賣較高位回落逾13%。

●荃灣海濱花園2座中層G室，實用面積577方呎，三房間隔，叫價820萬元，經議價後，減價50萬元或6%，以770萬元沽出，實用呎價13,345元，新買家於區內租樓四年多，深明租樓是支出，下定決心盡快置業，快速還價及入市。

●荃灣愉景新城11月至今錄得4宗買賣，預計全月可突破上月6宗，其中7座極高層D室，實用面積610方呎，套三房間隔，叫價950萬元，經議價後減至904萬元成交，呎價14,820元，累減46萬元或5%，新買家為家庭客，原本物色愉景新城租盤，睇樓了解後，認為供抵過租，隨即轉買上述優質戶。

●東涌區11月成交保持暢旺，10日內連錄28宗買賣，其中海堤灣畔2座中層A室，實用面積562方呎，兩房間隔，享海景，原業主為一名國泰外籍機師，本月初叫價760萬元放盤，叫價貼近市價，因心急求售，放盤數日，減價29.2萬元，以730.8萬元沽出，實用呎價13,004元，買家為區內分支家庭，見上址屬罕有海景放盤，拍板承接自用。

●屯門大興花園2期1座低層B室，實用面積447方呎，兩房間隔，叫價520萬元，議價後以485萬元易手，實用呎價10,850元，累減35萬元或7%，新買家屬首次置業人士，原業主則於1994年5月以105萬元一手買入，持貨26年帳面獲利380萬元，單位期內升值3.6倍。

●元朗尚悅11月暫錄2宗買賣 較上月同期少75%，成交包括5座中層H室，實用面積424方呎，兩房間隔，叫價585萬元，外區上車客議價5萬元，即以580萬元承接，實用呎價13,679元，原業主於2017年5月以482.3萬元購入，是次轉手帳面獲利97.7萬元，單位3年升值約20%。

●粉嶺花都廣場11月暫錄約5宗買賣，包括9座中層C室，實用面積413方呎，兩房間隔，議價後以523萬元獲承接，實用呎價12,663元，原業主於1996年以204萬元購入單位，持貨24年，是次沽出單位獲利319萬元離場，單位升值約1.6倍。

●大埔太湖花園15座低層G室，實用面積540方呎，三房兩廳間隔，望園景，原開價788萬元，放盤15日，減價23萬元或2.9%，最終以765萬元成交，實用呎價14,167元，原業主早於1993年8月購入上址，當時作價270萬元，持貨27年至今沽售，帳面獲利495萬元，單位期內升值1.8倍。

●沙田濱景花園3座高層A室，實用面積645方呎，套三房間隔，望河景，上月放盤叫價1,050萬元，其後減價75萬元，減幅7%，以975萬元沽出，實用呎價15,116元，原業主早於1987年6月以82.6萬元購入上述單位，持貨逾33年至今轉售，帳面獲利892.4萬元，單位期內升值近11倍。

●沙田第一城本月暫錄15宗買賣，最新錄49座中層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以558萬元易手，實用呎價18,355元，原業主則於2013年以320萬元購入單位，持貨7年，是次沽出單位帳面獲利238萬元離場，單位升值約74.4%。

●沙田碧濤花園1期雅碧閣中層E室，實用面積662方呎，套三房間隔，日前以790萬元易手，實用呎價11,934元，原業主則於2017年以720萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位帳面獲利約70萬元離場，單位僅升值約9.7%。

●火炭駿景園2座高層B室，實用面積594方呎，兩房間隔，8月放盤時開價約950萬元，議價後以865萬元易手，實用呎價14,562元，新買家購入單位自住，原業主則於2014年以650萬元購入，持貨6年，是次沽出單位帳面獲利約215萬元，單位升值約33%。

●西貢璟瓏軒雙號屋全幢村屋，四房兩廳間隔，望山景，連天台約700方呎，原先叫價2,100萬元，累減50萬元，減幅2.4%，最終以2,050萬元成交，原業主為外籍人士，於2014年2月以1,990萬元購入，持貨6年多至今沽售，帳面獲利60萬元，物業期內升值約3%。

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