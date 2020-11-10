【悲情樓市】二手再錄業主劈價沽樓移民　豪宅新盤減價賣

二手市場再錄業主劈價沽樓移民個案。上水御皇庭三房單位，放盤僅約3個多月，減價後僅以662.8萬港元售出，較市價低約3%。

利嘉閣黃靜顏稱，單位為3座中層F室，實用面積554方呎，7月底叫價約750萬元放售，原業主趕移民急沽，終減價87.2萬元獲承接，呎價約11,964元。

港島樓亦錄同類買賣。美聯江雲龍指，北角海峰園南峰閣一個高層套三房海景戶，開價1,850萬元，原業主因有意移民，累減170萬元後，獲同區客以1,680萬元承接，以實用面積814方呎計，呎價約20,639元。

另方面，銀主盤都平價吸客。市場消息稱，何文田皓畋5座低層戶，最高曾開價2,100萬元，市傳剛由銀主以逾1,400萬元售出，呎價逾2萬元。較約3年前買入價低逾500萬元，而同類型單位市值達1,500萬至1,600萬元。據了解，原業主為內地人士，在各區持有多個大價物業，亦先後後淪為銀主盤被沽出。

消息稱，同區加多利峯一個兩房單位，早前亦僅以約998萬元易手，近期該盤樓價罕見低於千萬元，物業約4年間帳面貶值約150萬元。

至於另類物業更要大幅折讓。美聯陳少鴻表示，馬鞍山銀湖．天峰8座三房單位，2018年已放盤開價1,200萬元，因同層曾發生事故，減價至880萬元沽，低市價逾10%，呎價約1.28萬元。同層近兩個月已連沽兩伙。

中原王能透露，茶果嶺麗港城31座套三房戶，同層亦曾發生事故，減至774.8萬元獲用家承接，呎價1.13萬元，低市價近9%。

【皇廷匯3洋房劈價 減幅達8%】

樓市前景未明，個別豪宅新盤再度劈價促銷。據一手銷售資訊網資料，九龍塘皇廷匯更新價單，其中3座洋房減價，當中實用面積7,083方呎的House B，價單售價由3.13億減至2.88億元，呎價由44,190降至40,661元，減幅7.99%，單位累積減幅更達17.7%。

至於另一幢House A實用面積10,945方呎，價單售價由4.75億下調至4.38億元，呎價由43,399減至40,018元，劈幅約7.79%，累積減幅逾20%。而House C面積為8,265方呎，價單售價從4.55億削至4.28億元，呎價由55,051減至51,785元，減價約5.93%。

個別二手豪宅錄理想價成交。中原陳家鴻透露，天后栢景臺1座高層A室，實用面積998方呎，屬三房套間隔，享煙花海景，售價3,580萬元創同類新高，呎價35,872元。原業主於2012年3月以2,399萬元買入單位，是次轉售帳面獲利1,181萬元。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020