政府擬半撤辣！地產界預期工商舖買賣交投飆三成

新冠肺炎重創香港經濟，港府將「半撤辣」救市，工商舖先行。東網獨家消息指政府決定撤銷工商舖物業的辣招稅，即買家毋須支付雙倍稅率，有經濟專家認為此舉有助推動疲弱的經濟活動，同時亦有地產界預期，工商舖買賣交投可在短時間內上升達三成，而做價相信會在通關後，旅客人數回升，亦會跟着見底回升。

對於有消息指政府繼早前把非住宅按揭成數上限放寬至五成後，新近將再度加碼撤辣招，寬免入市工商舖繳交雙倍印花稅，惟住宅方面各項辣稅則不撤減。

現時工商舖買賣市場交投已嚴重萎縮，遠低於社會不穩及肺炎疫情爆發前，撤銷工商舖辣税無疑會對市場有刺激作用。資深財經專家林一鳴認為，取消工商舖物業雙倍印花稅，料因入市成本下降，會吸引工廈及寫字樓用家入市，購買物業作為公司長期發展，同時節省每月租金，此舉有助推動經濟活動。

但他指，舖位買家向來以投資者佔多，用家多只為租客，除非內地客重臨，否則撤辣對零售業沒有幫助。事實上，儘管資金流入樓市，但很少會轉入實體經濟，如過去十年樓價持續攀升，但實體經濟都未見得益。

地產界則指撤銷工商舖雙倍印花稅，對企業以至投資者都是好事。中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，自2013年起政府正式將雙倍印花稅延伸至工商舖，買賣氣氛急降溫，若再度撤辣，寬免該類物業辣稅，將減輕企業及投資者入市成本支出，對工商舖買賣交投有起動作用，預料短期成交宗數有兩至三成增長。

不過，他又稱，該類市場仍受肺炎疫情、未通關，以及租金下調等因素影響，相信買賣成交價暫難有起色。尤其舖位市場，現時各區街舖空置率仍高企逾10至20%，市場需時消化。

而香港地產精英總會主席陳志寶亦認為，撤辣後，會令而工商舖成交增加，買家更易入市，從而帶動經濟增長。他指出，市場仍受封關影響，沒有旅客來港消費，令零售及餐飲業生意大跌，一線舖位租金大幅下挫六至七成。陳氏舉例，旺角先達廣場地下G1舖租賃成交，最新月租金約4.5萬元，租予手機維修店，較上手找換店租金約8.5萬元，低約五成，該舖高峰期租金曾高達13萬元。

香港受社會亂局及肺炎連環重創，當中零售業最受打擊，商戶紛紛結業，令核心街道吉舖創歷來最多，資料顯示，中環區商舖空置率高近21%，尖沙咀亦接近17%，而曾是全球最貴租金的銅鑼灣，空置都近12%，拖累租金及樓價插水。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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