神州租車母企擬轉讓持股遇阻

神州優車並通知董事會，神州優車與由MBKPartners Fund IV全資擁有的Indigo Glamour在周二(10日)簽訂買賣協議，神州優車擬按每股4港元，悉數放售所持4.42億股神州租車，相當於已發行股本20.86%，代價為17.7億港元。惟相關股分交割仍待主管政府當局或監管部門的批准或確認等若干先決條件達成後方可作實。公告尚未提及Amber Gem會否將其持有的股份放售。

早於8月份就傳出專注北亞市場的私募股權公司安博凱(MBK Partners)牽頭的財團擬收購神州租車股分，據報該財團看中內地汽車租賃市場潛力龐大，已經將內地汽車租賃市場的第二把交椅一嗨租車收入囊中，希望整合正快速增長的市場。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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