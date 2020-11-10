道指早段續漲186點　科技股沽壓重亞馬遜挫逾1%

受新冠肺炎疫苗研發取得重大突破的消息刺激，美股道指周一(9日)漲逾800點後，道指周二(10日)早段續漲186點，報29,344點。不過，因投資者轉倉至受疫情打擊而估值低殘的股份，以科技股掛帥的納指跌113點，至11,599點。

亞馬遜遭歐盟指控違反反壟斷規則，股價早段挫1.23%至3,104.39美元；Facebook亦跌2.2%至272.65美元。

日前急升的航空股回吐，美國航空擬出售股份集資5億美元，股價早段挫2.2%至12.91美元。

最新業績方面，人造肉生產商Beyond Meat第三季經調整後每股虧損28美仙，遜預期賺5美仙，期內收入僅升2.7%至9,440萬美元，遠差過預期的1.321億美元。Beyond Meat股價周二早段瀉21.88%至117.57美元。

電動車生產商Nikola第三季虧損擴大至1.17億美元，經調整後每股蝕16美仙，好過預期，由於產品仍在研發中，故沒有任何收入，而公司暫時沒有通用汽車(GM)入股的最新消息。Nikola股價早段報18.19美元，跌2.36%。

承接美國大選前後的升浪，疫苗的利好消息進一步為美股注入強大升市動力。星級分析員Tom Lee認為，周一的反彈只是「一小步」，相信標指今年底前再升約10%至3,900點，提到投資者持有太多現金，之前對前景悲觀的時間亦太久。

Lee又認為，市場未來不會着眼於估值，而是企業的盈利修訂前景，指出很多周期性及受疫情重擊的股份表現嚴重落後，相信這些股份升浪會持續一段日子。

至於摩根大通認為，在拜登政府上台及疫苗利好因素下，標指明年初將升見4,000點，到2021年底更可能升至4,500點。該行策略員指出，市場經歷風險升溫一段時間後，現時是多年來最有利股市環境之一，因為美國國會分裂形勢意味華府不會加稅，而且貿易戰會降溫，但同時提到風險亦不少，如國會未能通過刺激經濟方案。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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