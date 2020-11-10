【產經評論】新舊經濟股輪動　財富洗牌慎摸頂

新冠肺炎疫苗研發有重大進展，刺激全球股市應聲急飆，惟今次升浪與以往有別，一直領跑的新經濟股捱沽，股價一直尋底的舊經濟股卻一洗頹風。到底市場是否在預演資金大挪移尚須觀察，惟一旦成為趨勢，伴隨的又是一次全球財富大洗牌，近期才撲入科技產業的投資者恐已摸頂！

雖然美國總統選舉結果尚未有正式官方公布，但市場已認定拜登當選，又認為全球有望拋開區分求共對，適逢疫苗消息，刺激環球股市全線飆升，炒的是經濟能V形復甦，同時「歡送」任期只餘大約70天的「狂人」特朗普！

值得留意的是，今次無論歐美抑或亞洲股市，個股表現皆「新不如舊」，為疫情爆發以來首見。無他的，若疫苗成功降世，意味疫情正在倒數，受嚴重打擊而估值甚殘的舊經濟股自然獲提振。反觀，一直依靠疫下民眾變「網中人」的新經濟股，既要面對資金流向可能生變的風險，又要警惕因疫情期間興起的在家工作、機械化生產、外送、網購等需求或難再維持超高增長，皆令其估值高處不勝寒！

其實，現實中新、舊經濟並非完全對立，交替間可以互補。舊經濟景氣能為新經濟帶來需求及資金，新經濟創造出的新價值亦可推動舊經濟轉型，並實現可持續發展。問題是，這年在疫情重創下，舊經濟股表現實在太差，氾濫的流動性一面倒流入新經濟股淘金，形成強者愈強，弱者愈弱。

不過，凡事皆有其盡頭！當新經濟股估值已屆無法再大升的水平，更要面對行業監管趨緊及營銷增長放緩的問題，游資回流估值低迷的舊經濟股不無道理。惟需要警醒的是，近期全球財富幾乎一面倒向新經濟企業傾斜，成就了不少科企業者搖身一變成為億萬富豪，可隨着估值已屆登頂階段，調整一旦確認開始，財富將會重新洗牌，若以2000年歷史為鑑，摸頂的一群可能需要數以十年計的時間才能回本。到底從新經濟股流出的資金會暫泊避險資產，抑或重新流入舊經濟股，還須視乎疫情進展，惟當資金流真的逆轉，就會影響企業投資和改變市場對利息的預期，尤其「加息」步伐，故不可不察。

再者，當新舊經濟的估值差距收窄，說不定能為兩者融合創造條件，減少不必要的直接競爭，惟這預示着企業能更為精簡人手，對一般打工仔而言或非佳兆。無論如何，金融市場是樂見投資風向轉為新舊經濟共舞，至少能買個經濟復甦的希望！

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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