高盛預期：明年投資主題將押注美債孳息曲線趨陡

外媒報道，高盛發表年度投資前景展望報告，認為在2021年，全球主要投資主題是押注美國國債孳息率曲線趨陡，並預測名義利率和實際利率同樣朝向這個趨勢發展。

高盛策略師Zach Pandl及其團隊周二(10日)發布報告稱，隨着明年經濟復甦鞏固，預計國債孳息率將出現更多差異，因政策制定者致力於保持短期利率在低位，但對實際經濟增長和通脹的更高預期將推動長期利率走高。報告續稱，由於美國聯儲局制定出新的平均通脹目標框架，其將推遲聯儲局加息，直到通脹達到目標並有望超過目標為止。

高盛預測，到明年年底，10年期國債孳息率將從目前的約0.96厘升至1.3厘。同時，該行預計兩年期國債孳息率將從目前的0.18厘升至0.25厘。這意味着該行預計兩年期與10年期利差將擴大約30個基點。

另外，該行對來年通脹速度的預測將使實際孳息率之間的差距也擴大。

10年期實際收益率自3月下旬以來一直保持在零下方，在9月2日曾達到歷史最低點負1.12厘，目前為負0.8厘。這主要受聯儲局9月份將通脹目標轉向一段時間平均達到2%的影響。

5年期實際利率為負1.2厘。鑒於高盛經濟團隊預測未來5年，實際聯邦基金利率平均料約為負2.1厘，策略師們預計5年期實質孳息率將進一步大幅下降。同時，該行預計，明年的長期實際利率負值程度會有所減少。

高盛策略師寫道：「我們預計實際孳息率曲線會更陡峭，特別是如果我們看好油價的預測是正確的話。」高盛預測布蘭特油價在2021年底升至每桶65美元，升幅約50%。

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