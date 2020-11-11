銀娛上季EBITDA虧損9億　淨收益跌87%

期內，該公司淨博彩收益總額為5.93億元，按年下跌94.4%；非博彩收益按年下跌82.51%至2.46億元；建築材料收入則按年升1.57%至7.11億元。

銀娛第三季度各類博彩收益皆挫逾九成。其中，貴賓廳博彩收益總額為4.72億元，按年挫92.58%；中場博彩收益總額挫95.09%至3.59億元；角子機博彩收益總額挫94.38%至3,600萬元。

公司主要收益及盈利貢獻來自澳門路氹的澳門銀河。在第三季度，該物業錄得淨收益6.26億元，按年跌93.27%；經調整EBITDA虧損7.88億元，去年同期為盈利31.72億元。該處的酒店、餐飲及其他收益錄1.46億元，跌83.72%；商場收益亦跌76.45%至7,300萬元。

集團主席呂志和在業績公告內表示，會繼續投入於國際發展，特別是在日本的計劃。惟新冠肺炎疫情影響到日本方面的發展時間表，日本接受當地政府及財團申請牌照的時間表已延遲至2022年4月。

他又謂，短期而言，集團因疫情影響而面對挑戰，市場需時才能復原。這是由於受疫情、中美貿易戰及加強對資金外流的重視等因素影響，消費者在正復甦的經濟中消費意欲審慎。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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