東方日報B1：新舊經濟股天與地　阿里美瀉8%　滙控英闖$39

●4大網企市值單日失8905億

阿里美國股價周二早段曾瀉8.71%，低見265.23美元，折合較香港收市價低6.65%；騰訊美國預託證券(ADR)早段一度重上600元關，惟之後倒跌，曾報572.98元，較港低22.02元。

文件主要針對互聯網平台的經營者及平台上的經營者，作出排除或限制競爭的協議、決定或其他合謀行為，可變利益實體(VIE)架構不能避過有關監管；同時列出多種「具有市場支配地位的平台經營者」之可能中招行為，包括無正當理由下要求交易相對人在競爭性平台間「二選一」，否則予以搜索降權和流量限制等懲罰性措施；運用大數據和算法實施差異性的交易價格或者其他交易條件。而何謂「具有市場支配地位」，文件列出的一堆指標乍看頗為主觀，包括以交易金額、交易宗數等計的市場份額，以及控制上下游市場、妨礙他人進入市場的能力。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，國家維護市場公平競爭和消費者權益本身無可厚非，畢竟科網平台的服務深入滲透民眾日常生活，文件是要建立一套制度，防止強迫消費者和交易對手的行為，但科網龍頭之業務和份額應該不會因此受到重創，事關網企當前的市場格局和准入門檻乃他們投資提升服務後逐漸形成。不過，即使網企前景仍廣闊，他暫時只看好騰訊，指京東和美團升勢過急卻盈利較薄，阿里則受螞蟻集團煞停上市及估值問題困擾，「就算美團染藍我都有戒心」。

交銀國際董事總經理洪灝指，文件對網企的實際衝擊仍有待觀察，惟已反映內地對科企監管的態度大變，而且網企估值之前因為舊經濟股表現低殘而升得太貴，現象也維持了長時間。疫苗研發日後再有進展，舊經濟股會續跑贏，資金轉倉不會一下子就停，反觀科網股缺乏新的催化劑，暫時不必急於撈底。

●銀行股舞起 三桶油炒上

滙控倫敦股價一度折合高見38.75港元，之後曾與渣打一同回軟，尾市折合分別較香港收市價升1.23%及升2.61%。

舊經濟股紛紛飛升下，恒指甫開市即漲457點，報26,474點，可是由於權重不輕的新經濟股集體捱沽，這已是全日高位，漲幅下午一度縮窄至僅25點，險失守26,000點，幸得滙控力托，收市升285點，收報26,301點，連升4日。國企指數亦因科技股暴瀉，收市倒跌46點，收報10,586點，6連升告終。港股主板成交額升至2,338億元，創4個月新高，進一步印證資金大舉轉倉，沽空比率11.6%。

中薇證券研究部董事黃偉豪認為，今次資金只是短暫離開新經濟股、轉炒舊經濟股，炒作可能會維持數日，但要新經濟股持續向下調整的機會不高，畢竟距離疫苗真正面世和廣泛使用、疫情受控、繼而令全球經濟回復正常，這過程至少還有半年的時間差。滙控股價升至37元水平已差不多，因其基本因素與銀行業經營環境尚未有大改變，由9月的低位27.5元反彈至今已有點誇張，挾淡倉相信差不多完成，恐怕未能繼續大升。

他續指，恒指近期走勢偏強，暫時留意7月高位26,782點阻力，若成功突破可望「行多一浸」，樂觀看28,000點，不過短期較大機會維持在26,000至26,782點之間上落。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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