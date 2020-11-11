雙11網購節總成交突破3723億人幣　惟內地電商股集體下挫

內地一年一度的「雙11網購節」周三(11日)凌晨正式展開，惟今年因新冠肺炎疫情關係，電商平台分兩階段公開銷售。據「天貓」數據顯示，自11月1日至周三凌晨零時30分，實時成交額已突破3,723億元人民幣(約4,422.8億港元)。

不過，一眾在美國上市的內地電商股普遍受壓，阿里巴巴股價急跌7.27%，報269.59美元；京東挫逾5%，報80.5美元；拼多多亦跌2.6%，報103.37美元。

據電商平台數據顯示，在活動開始3分57秒，電商平台「天貓」出現首個訂單創建峰值，每秒達到58.3萬筆交易；廣東省交易量最多的區域，依次為寶安、白雲、龍崗、天河及福田。截自凌晨零時18分，交易量最多的五個省市分別是廣東、浙江、江蘇、山東、上海。

受疫情影響，外界普遍擔心今年「雙11」未能創新高。天貓今年推出兩階段的購物周期，有上月21日開始預售，分別在11月1日至3日、11月11日兩階段公開售賣。

阿里巴巴集團公董事會主席兼首席執行官張勇早前表示，購物周期讓消費者有更多機會參與「雙11」活動，亦有助商家在疫情後恢復業績增長，以上售賣周期的有助他們創造更長的銷售時間窗口，獲得更好的銷售成績。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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