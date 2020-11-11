歐洲股市收市上漲　URW急升兩成

歐洲股市周二(10日)做好，英國富時100指數收報6,296點，升110點或1.79%；法國CAC指數收報5,418點，升82點或1.55%；德國DAX指數收報13,163點，升67點或0.51%。

個股消息方面，運動品牌Adidas對第四季度的銷售和營運前景持謹慎態度。不過，該公司表示中國市場銷售將有增長，並且在第三季公司盈利稍勝預期。Adidas股價周二跌5.79%。

由於新冠肺炎疫苗研發進展正面，刺激商場經營商URW股價急升20.95%，此前該股東拒絕了發行股票融資的建議；另外同業 Klepierre股價亦升18.17%。

歐盟周一(9日)同意收緊網絡監控技術的銷售和出口規定。歐盟立法機構及歐盟理事會(European Council)達成暫時協議，將升級對所謂雙面刃產品的控制，例如臉部辨識技術及間諜軟件，防止其違反人權。

新規定下，企業要出口某些產品將獲官方准許，例如該銷售會否對人權構成侵犯。而歐盟國家對於頒發出口准許，須更透明公開細節。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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