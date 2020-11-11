疫情衝擊　保險業估計損失達千億美元

外媒報道，瑞士再保險公司中國總裁陳東輝周二(10日)在「21世紀亞洲保險年會論壇中」表示，據瑞士再保險研究院估計，新冠肺炎疫情帶來的整體經濟損失在12萬億美元，當中，今年是7萬億美元；2021年則為5萬億美元。

陳東輝表示，新冠肺炎疫情對保險行業帶來的損失，樂觀估計為300億美元，悲觀估計為1,000億美元。

他又指，該公司已預留30億美元的撥備去應對疫情帶來的損失，並稱疫情對保險行業的影響還沒有結束，後期責任保險的賠付還有很大的不確定性。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020