蘋果公司推出自家晶片Mac產品　股價表現靠穩

蘋果公司(Apple Inc.)周二(10日)舉行Apple One More thing網上發布會，宣布推出多款新Mac電腦產品，其採用了自家研發、5納米製程的晶片「M1」。

蘋果公司股價做好，報116.9美元，升0.53%，今年以來該公司股價已經累升逾55%，跑贏同期美股標指近9%的升幅。

Apple宣布推出的Mac產品包括起售價999美元的Macbook Air、699美元的Mac mini，以及1,299美元的MacBook Pro，均可於即日起接受預訂。該公司同時宣布推出新的macOS作業系統Big Sur。

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