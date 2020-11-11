紐約期金收漲逾1%　美匯指靠穩大致持平

國際金價周二(10日)上揚，紐約12月期金收報每安士1,876.4美元，升1.2%。美匯指數報92.69，跌0.03%。

National Australia Bank商品研究主管Lachlan Shaw認為，全球主要央行短期內改變寬鬆貨幣立場的可能性不大，因為新冠肺炎疫苗仍需時研究和推出市場，加上通脹和勞動力市場的回暖亦需要時間。

瑞銀表示，受新一輪美國援助計劃和通脹上升預期刺激，預計金價未來幾個月仍可能漲至2,000美元水平。

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