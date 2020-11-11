MSCI：新興市場指數納入百濟神州及思摩爾國際

國際指數公司MSCI明晟發表半年度指數審核報告，宣布旗下MSCI所有國家世界指數(MSCI ACWI Index)將新增141隻股票，並剔除135隻股票。

當中，MSCI世界指數將新增47隻股票，並剔除57隻股票，以市值計，新加入最大的公司分別是美國寵物電商Chewy、美國地產網站Zillow Group、美國生物技術公司Immunomedics。

至於MSCI新興市場指數最大市值的3隻新增股份分別是印度銀行Kotak Mahindra Bank、中國生物技術公司百濟神州、中國電子煙設備商思摩爾國際。

另外，MSCI表示，將科威特由邊境市場，重新分類至新興市場。

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