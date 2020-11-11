九毛九主要股東共減持3650萬股 套現逾6億元
2020年11月11日 06:59
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九毛九(09922)公布，由主席管毅宏全資所有的控股股東GYH BVI，以及股東MT BVI，於周三(11日)與某些代理人訂立次級大宗交易協議。據此，GYH BVI及MT BVI分別出售其持有的2,350萬及1,300萬股公司股份，每股作價16.88港元，即較上日收市價18.16元折讓7.04%，套現逾6.16億元。
完成後，GYH BVI及MT BVI所持有公司股權分別約由42.28及5.21%，降至40.66及4.31%。
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