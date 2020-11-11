浙江滬杭甬向控股股東購兩高速公路道路收費權

杭寧公司主要從事經營及管理杭寧高速公路浙江段的道路收費權，杭寧高速公路全長98.961公里，為雙向四車道，設計限速每小時120公里。

龍麗麗龍公司主要從事經營及管理位於浙江省的龍麗麗龍高速公路(全長222.2公里)的道路收費權。

公司指出，杭寧公司所擁有的無計息負債的高質素高速公路資產預期將產生穩定及大量現金流量。杭寧公司擁有持續穩定高派息的往績記錄，因此公司預期杭寧收購事項將產生可持續的財務回報，未來可能會進一步收購交通集團所持有的杭寧公司餘下股權，收購杭寧公司的30%股權使公司有機會受惠於交通集團(於杭寧收購事項完成後仍為杭寧公司的控股公司)與政府擁有的良好關係。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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