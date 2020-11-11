【專家點評】鄭勤龍：大市有回吐風險...

從卦象顯示，恒指走勢正處於《火地晉》變《雷地豫》之中。在易經，「地」

為地勢最低處，今「晉」卦和「豫」卦皆帶有「地」的元素，因此若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的走勢，或需先有一段整固才可穩步建立升勢。

恒指上周三在24,790點開市，指數於翌日便裂口躍破了俗稱牛熊分界線的250天移動平衡線。隨後三日大市出現高開低收的現象，皆於開市後出現回吐，然而在整體上的走勢仍然是一日比一日高，昨日恒指收報26,301點，超出市場預期亦令不少市場人士大跌眼鏡，可說是應驗了上周顯示恒指走勢動力盛壯的《雷水解》變《雷風恆》卦之中，「雷」所帶來振奮或震驚之意象。

「晉」卦為晉升之象，《說文》曰：「進也，日出萬物進。從日從臸。」代表光明，也象徵著希望。然而《晉．上九》曰：「晉其角，維用伐邑，厲吉無咎，貞吝。」其大意是指凡事都有晉升到頂點的時候，只有小心平衡風險才可駛得萬年船。

「豫」卦的意義則有二個層面，一為豫樂、喜悅，二為預防。《繫辭傳》：「重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。」柝是打更用的梆子，重門擊柝是指設置重重門戶和夜晚敲梆巡更，以提防暴客。若將其意象應用於股市上，便可引伸為驕兵必敗的道理。綜合了卦象和基本分析，大市畢竟已由低位累積了不少的升幅，於短線稍有調整亦屬正常，因此投資者在入市之前，需戒備預防市場中的種種不利因素，或可隨時發酵成大市回吐的負面消息。

玄學金融家 鄭勤龍

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