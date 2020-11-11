【專家點評】李秀恒：美亂局加速資金東移

美國大選陷入前所未見的混亂局面，更可能會演變成曠日持久的「泥漿摔角」，甚至會引發憲制危機。加上新冠肺炎疫情反彈、經濟持續衰退及聯儲局缺乏刺激經濟手段等不利因素影響，勢必促使全球資金加速東移，流入相對穩定的亞洲及新興市場。

其實，在投票開始之前，美國社會及華爾街已憂慮今次大選可能成為大型「黑天鵝」事件。除了有民眾囤積生活必需品外，被稱為「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX指數)，更一度飆升至40點以上，創6月份以來最高紀錄；同時，原油期貨和金價均創出當時的低位，反映出市場對大選結果忐忑不安。其後，隨着民主黨的拜登選情領先，VIX指數才回落至近兩星期低位，而美股也全面上升。

然而，美股的回升可能只是短暫現象。在現任總統特朗普明言將提出訴訟的情況下，可以預料，他將會在餘下的時間利用總統權力，挑戰選舉結果。加上面對經濟持續衰退，減息和印錢救市的效果亦逐漸減弱，聯儲局也似乎陷入無招可用的窘境。美國目前看上去不錯的消費信心指數、就業率和企業信心，只不過是通過透支未來堆砌出來的泡沫，若社會因大選而陷入動亂，必然會令經濟和金融市場再次墮入深淵，亦令國際投資者對美國市場失去信心。

至於歐洲方面，疫情反彈令許多國家需要再次封城，經濟已經無望於今年內出現復甦迹象。因此，在極低息環境下，逐利而行的國際資金為尋出路，將繼續流入亞洲及新興市場。

國際金融協會（IIF）的數據顯示，10月份國際投資者向新興市場投入近200億美元(約1,560億港元)的資金，遠多於9月時的75億美元，除了避險資金外，更多的是看好新興市場經濟復甦的前景。不過，需要注意的是，鑑於美國作為全球最大經濟體，以及美元仍是國際最主要儲備貨幣，若美國因大選爭議引發大規模社會動亂，必然會衝擊全球金融市場，箇中風險，投資者不可不防。

香港經貿商會會長 李秀恒

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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