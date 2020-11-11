【專家點評】王昕媛：詳述新冠疫苗為何利好復星醫藥？

11月9日，輝瑞和BioNTech宣布，外部獨立的數據監測委員會(DMC)在11月8日進行的第一階段中期分析結果顯示，其mRNA候選疫苗BNT162b2，在沒有感染SARS-CoV-2病毒的健康受試者中證明了預防COVID-19的療效。對接種疫苗和接種安慰劑的人群進行分層分析後發現，接種第2劑BNT162b2疫苗7天后的保護率達到90％以上，意味着在接種BNT162b2疫苗後的28天即可獲得有效保護。

10月6日，輝瑞/BioNTech宣布已經向歐洲藥品管理局(EMA)提交COVID-19疫苗BNT162b2的滾動申請，EMA已經受理該申請並且人用藥品委員會(CHMP)已經啟動了滾動審評。在此之前，EMA已經在10月1日宣布啟動了針對阿斯利康/牛津大學COVID-19疫苗AZD1222的滾動審評。

BNT162b2疫苗基於BioNTech公司專有的mRNA技術開發，輝瑞則提供了全球疫苗開發和產能方面的支持。 BNT162b2疫苗含有一種經優化的SARS-CoV-2全長刺突糖蛋白，這個蛋白是病毒中和抗體的靶標，可觸發中和抗體以及TH-1優勢的CD4+和CD8+T細胞的產生。 BNT162b2疫苗目前正在全球超過120個中心(包括美國、巴西、南非和阿根廷等國家)開展III期試驗，已經入組了大約37,000例受試者，其中超過28,000例已經完成了疫苗的第2劑接種。

BNT162b2的III期臨床試驗於7月27日開始，迄今已招募了43,538例參與者，截至2020年11月8日，其中38,955名受試者已接受了第二劑疫苗。約42％的全球參與者和30％的美國參與者俱有不同種族和背景的背景。該臨床試驗正在繼續進行中，預計將在總共164例確診的COVID-19病例中進行最終分析。預計最快在11月第三個星期上報FDA提交EUA(緊急使用授權)。目前市場預計輝瑞和BioNTech2020年可以生產5,000萬劑次，2021年可生產13億劑次。

根據輝瑞和BioNTech的條款，輝瑞對BioNTech支付分期許可費4.35億美元，以及後期收入分成。樂觀假設，假設疫苗全球均價在100至200元人民幣/劑，以13億劑計算，合計年銷售1,300至2,600億元人民幣，200至400億美元/年。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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