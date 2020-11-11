【市前重點睇】油金向好 道期穩升
2020年11月11日 07:56
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●亞洲時段，美匯指數企92.74，離岸人民幣(CNH)於6.6關上落，港匯見7.7536，美元兌日圓處105.27，歐元報1.1819，英鎊漲至1.3262。金價升至1,877美元。布油升至44.05美元，紐油高見42.27美元。道指期貨及俗稱「黑期」的新加坡港股期指均報升。
●MSCI：香港指數納入ESR及信義玻璃，剔出4隻股份。 https://bit.ly/3knV70J
●道指收報29,420點，升262點或0.9%；標指收報3,545點，跌4點或0.14%；納指收報11,553點，跌159點或1.37%，連續兩日下挫。https://bit.ly/3eKFv6x
●蘋果公司(Apple Inc.)推出採用自家晶片M1的新Mac電腦產品，股價收市微跌0.28%。
●美國10年期國債孳息率升3.6點子，報0.9595厘。
●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報26,118點，跌183點或0.7%。
●即月恒生指數夜期收報26,385點，升24點，高水84點，成交29,352張。
●紐約12月期金收報每安士1,876.4美元，升1.2%。
●紐約12月期油收報每桶41.36美元，升1.07美元或2.65%；布蘭特1月期油收報每桶43.61美元，升1.21美元或2.85%。
●英國富時100指數收報6,296點，升110點或1.79%；法國CAC指數收報5,418點，升82點或1.55%；德國DAX指數收報13,163點，升67點或0.51%。https://bit.ly/2If3xuF
●瑞士再保險公司中國總裁陳東輝表示，新冠肺炎疫情對保險行業帶來的損失，樂觀估計為300億美元，悲觀估計為1,000億美元。
●中國年底前出台文件引導平台經濟有序競爭，將有序放開汽車代工生產等。
●中國漁業協會：國內對進口海產品嚴格的新冠肺炎病毒檢測打擊進口。
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