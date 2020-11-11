【市前重點睇】油金向好 道期穩升

●亞洲時段，美匯指數企92.74，離岸人民幣(CNH)於6.6關上落，港匯見7.7536，美元兌日圓處105.27，歐元報1.1819，英鎊漲至1.3262。金價升至1,877美元。布油升至44.05美元，紐油高見42.27美元。道指期貨及俗稱「黑期」的新加坡港股期指均報升。

●蘋果公司(Apple Inc.)推出採用自家晶片M1的新Mac電腦產品，股價收市微跌0.28%。

●美國10年期國債孳息率升3.6點子，報0.9595厘。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報26,118點，跌183點或0.7%。

●即月恒生指數夜期收報26,385點，升24點，高水84點，成交29,352張。

●紐約12月期金收報每安士1,876.4美元，升1.2%。

●紐約12月期油收報每桶41.36美元，升1.07美元或2.65%；布蘭特1月期油收報每桶43.61美元，升1.21美元或2.85%。

●瑞士再保險公司中國總裁陳東輝表示，新冠肺炎疫情對保險行業帶來的損失，樂觀估計為300億美元，悲觀估計為1,000億美元。

●中國年底前出台文件引導平台經濟有序競爭，將有序放開汽車代工生產等。

●中國漁業協會：國內對進口海產品嚴格的新冠肺炎病毒檢測打擊進口。

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