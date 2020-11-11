【股民熱話】科技股逆市下跌　大戶搞緊邊科？

首先，要弄清楚的是，科技股升浪係咪到尾聲，都唔等於減持的資金就會回流長線吸納傳統產業股。短期內見到有資金流入傳統產業股的現象，主要係近期的利好消息圍繞疫苖研發進展，受惠的股類多屬傳統產業類別；二則大戶若要減持長期超買股，一般都會喺其他重磅板塊做嘢，托住指數來散貨，當減持行動完成，任務完成，基本因素沒有多大改變的弱勢重磅板塊又會重現疲態，故現階段評論傳統產業股係咪大翻身，實乃言之尚早，尤其從全球宏觀經濟面看，至今實在不見得有太大的改善，疫苖研發有進展，但尚未有確實的推出日期。

其次係，螞蟻集團新股「撻Q」，其實係一個新趨勢開始。甚麼趨勢？就係互聯網金融在競爭上唔再有以往的優勢，要與銀行「公平」競爭，意味互聯網金融監管將會收緊，唔係之前所理解一盤咁好賺、咁易搵的生意。班芬佬都唔係傻的，只係坐住咁多貨，唔係話沽就沽。呢個升浪，筆者傾向相信，係大戶布置配合減倉超買股的大龍鳳而已，唔係咩長期大升浪的開始，個人對後市看法仍然審慎。

誠如美國聯儲局近日警告，若控制不住疫情，金融業將面對重大風險，資產價格將受打擊。不過，別人陶醉於跟風短線炒作時，呢啲說話唔會聽得入耳。不過都可以建議股友翻查恒指2015年第二季的走勢圖，睇睇會唔會有咩領悟。投資沒有一本通書可以睇到老，但歷史卻又不斷重演...

東網產經專欄作者 帥哥

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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